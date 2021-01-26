В Одесі Підлітки затіяли стрілянину на дитячому майданчику
Подія трапилася в Ізмаїлі. Неповнолітніми вже займається поліція.
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Обидва підлітки прийшли на дитячий майданчик і один з них почав без причини чіплятися до двох хлопців 13-ти і 14-ти років, які займалися спортом. Він вистрілив кілька разів з пневматичної зброї і втік разом з товаришем.
Постраждалі отримали поранення від металевих кульок, якими стріляв 14-річний злочинець, в руки, ноги і спину, проте за медичною допомогою вони не зверталися.
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Підозрюваного і його старшого товариша поліцейські знайшли на одній з вулиць міста.
До цього ми повідомляли, що в Одеській області неповнолітня пограбувала літню жінку на зупинці громадського транспорту.
Крадіжка сталася в Білгород-Дністровському.
Так, 65-річна жінка на кілька хвилин залишила без нагляду сумку з мобільним телефоном, особистими речами і банківськими картками.
У цей момент повз проходила 15-річна дівчинка, яка схопила речі і пішла.
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