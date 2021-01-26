З дому краще не виходити!

У середу, 27 січня в Одесі та області ускладнюватися погодні умови, у зв'язку з чим жителів закликають без потреби не виходити з дому

Як повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, весь день в Одесі прогнозуються рясні опади. Налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, хуртовина.

Буде дути сильний північний вітер зі швидкістю 15-20 метрів в секунду. Температура знизиться, вночі до -1, вдень 0-1 градус, передає Politeka.net

По Одеській області буде хмарно. Вночі опади, місцями значні, вдень значні, переважно у вигляді дощу та

мокрий сніг. Налипання мокрого снігу ожеледь, ожеледиця, хуртовина.

Вітер північний, 15-20 метрів в секунду. Температура вночі та вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

Варто сказати, що ожеледиця на автодорогах в нічний і ранковий час може спровокувати аварійні ситуації, тому рятувальники звертаються до водіїв і пішоходів бути гранично обережними і неухильно дотримуватися правил безпеки на автодорогах.

Також під час складних зимових умов жителям раджуть утриматися від поїздок і без потреби не виходити на вулицю. Про це повідомили в Департаменті міського господарства.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі поривчастий вітер повалив дерево на дах житлового будинку

Подія трапилася на вулиці Палубній під час негоди.

Як розповіли очевидці, дерево, що звалилося, зачепило і порвало дроти, а також пошкодило дах приватного будинку.

Нагадаємо, що погода в Одесі різко зміниться, з'явився новий прогноз: "сніг і сильний вітер"

Як повідомляла Politeka, зима повернеться в Одесу: сніг, хуртовина і мороз, оголошено штормове попередження

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