Нагадаємо, закон про декомунізацію був прийнятий 21 травня 2015 року. Комунізм прирівняли до нацизму і було прийнято рішення розсекретити архіви КДБ, перейменувати населені пункти, віддати належне ветеранам повстанської і народної армії, а також прибрати комуністичних ідолів з міст і селищ.

Раніше ми повідомляли, що в одному з сіл на Одещині відмовилися демонтувати комуністичну символіку.

Йдеться про постамент з серпом і молотом, який знаходиться на в'їзді в село Вишневе Татарбунарського району.

Громадські працівники направили в райдержадміністрацію звернення з проханням про демонтаж радянської символіки відповідно до закону про декомунізацію.



У відповіді місцева влада повідомила, що до встановлення постаменту доклав руку місцевий художник і майстер на знак відновлення країни після Голодомору і Другої світової війни.



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