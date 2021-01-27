Як передає Politeka.net, про це повідомив співзасновник проектів "Декомунізація.Україна" та "Мова.Харків" Вадим Поздняков на своїй сторінці в Facebook.
"Останній пам'ятник Леніну на території України повалений! (Крім окупованих і закритих територій, як заводи і санаторії). Він стояв у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області. Всіх вітаємо!",- йдеться в повідомленні під постом.
Нагадаємо, закон про декомунізацію був прийнятий 21 травня 2015 року. Комунізм прирівняли до нацизму і було прийнято рішення розсекретити архіви КДБ, перейменувати населені пункти, віддати належне ветеранам повстанської і народної армії, а також прибрати комуністичних ідолів з міст і селищ.
Раніше ми повідомляли, що в одному з сіл на Одещині відмовилися демонтувати комуністичну символіку.
Йдеться про постамент з серпом і молотом, який знаходиться на в'їзді в село Вишневе Татарбунарського району.
Громадські працівники направили в райдержадміністрацію звернення з проханням про демонтаж радянської символіки відповідно до закону про декомунізацію.
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У відповіді місцева влада повідомила, що до встановлення постаменту доклав руку місцевий художник і майстер на знак відновлення країни після Голодомору і Другої світової війни.
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