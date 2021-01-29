У місті Чорноморську Одеської області до смерті побили 88-річну пенсіонерку

Літня жінка померла реанімаційному відділенні міської лікарні, у неї була важка відкрита черепно-мозкова травма. Про це місцевому сайту 04868.com повідомила знайома загиблої.

Дівчина розповіла, що тілесні ушкодження пенсіонерці заподіяв її 50-річний син, у якого є психічний розлад.

Поліція вже відкрило провадження за умисне тяжке тілесне ушкодження, що заподіяло смерть потерпілого.

Неадекватного чоловіка помістили в психіатричну лікарню.

Однак далі дівчина зізналася, що пару років тому цей же чоловік відправив на той світ свого рідного батька, але кримінальну справу правоохоронці вирішили не порушувати, так як зловмисник був визнаний неадекватним.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області жінка вдарила 45-річного чоловіка ножем у спину.

Конфлікт виник, коли 60-річна жінка і її чоловік гуляли по місту і побачили незнайомця, який граючи з дитиною в сніжки, кидав їх у бік пам'ятника військовим.

У відповідь на зауваження почалася суперечка, під час якої потерпілий вдарив чоловіка правопорушниці, після чого жінка встромила йому в спину ніж.

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