В Одеській області конфлікт між чоловіками переріс у стрілянину, є потерпілі

Про подію повідомляє місцевий сайт " Думська ".

На вихідних два жителі селища Бородіно, що в Болградському районі почали свариться біля бару. Після словесної перепалки 27-річний чоловік схопився за Травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у груди і пах своєму опоненту.

56-річний житель був госпіталізований до лікарні з вогнепальними пораненнями.

У поліції на стрілка відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Запобіжний захід йому вирішили не обирати.

Раніше ми вже повідомляли, що в місті Ізмаїлі Одеської області підлітки затіяли стрілянину на дитячому майданчику.

Все почалося з того, що 15-річний хлопчик придбав в Інтернеті пневматичну зброю, а потім передав його своєму 14-річному приятелеві.

Обидва підлітки прийшли на дитячий майданчик і один з них почав без причини чіплятися до двох хлопців 13-ти і 14-ти років, які займалися спортом. Він вистрілив кілька разів з пневматичної зброї і втік разом з товаришем.

Постраждалі отримали поранення від металевих кульок, якими стріляв 14-річний злочинець, в руки, ноги і спину, проте за медичною допомогою вони не зверталися.

Підозрюваного і його старшого товариша поліцейські знайшли на одній з вулиць міста.

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