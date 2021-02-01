Сильний дощ і Танучий сніг затопили вулиці Одеси

Відповідні кадри оприлюднили одесити в соцмережах, передає Politeka.net.

Так, у понеділок, 1 лютого на зміну снігопаду в Одесі пішов дощ і створив чимало проблем для пішоходів на вулицях міста.

Наприклад, на проспекті Гагаріна місцевим жителям довелося робити вибір між глибокими калюжами і заметами. Треба сказати, що глибина калюж перевищує 10 см і пішоходи, якщо не одягнуть гумові чоботи, просто промочать ноги. Є альтернатива, це скакати по заметах, що досить небезпечно.

На перехресті біля проспекту Шевченка ситуація не краща. Там потоки води заповнили, крім тротуарів, проїжджу частину.

Транспорту доводиться "перепливати" цю ділянку дороги. У деяких місцях через калюжі неможливо розгледіти глибокі ями.

Крім того, річки течуть по багатьох одеських вулицях і появу нових ям можна помітити неозброєним оком. Під асфальтом утворюються промоїни, які легко пробиваються транспортом.

Очевидці повідомляють, що затопило вулицю хімічну., Там транспорт пробирається насилу.

Також стало відомо, що через підтоплення рейок перестав курсувати трамвай №20.

За маршрутом тимчасово пустили автобус.

У той же час синоптики кажуть, що дощ буде йти до вечора. У регіоні навіть оголошено штормове попередження. Потепління в Одесу приніс новий циклон, однак це триватиме недовго. Вже ближче до кінця тижня його витіснить антициклон з Арктики, який принесе, за прогнозами метеорологів, різке похолодання і рясний снігопад. Зміни погоди варто чекати в суботу, 6 лютого.

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