Метеорологи розповіли, які погодні сюрпризи принесе жителям Одеси останній місяць зими

Так, за інформацією Укргідрометцентру, найтепліша погода спостерігатиметься на початку лютого. В деякі дні повітря прогріється до + 9 градусів. А ось далі жителів очікує зниження температури. У середині місяця варто очікувати нічних морозів, передає Politeka.net

Загалом температура повітря коливатиметься від 2 °С морозу до 5 °С тепла.

Також прогнозуються в другій половині місяця опади.

У той же час за даними сайту gismeteo.ua, вже 6 і 7 лютого Одесу знову вкриє снігом, а на зміну йому прийде дощ.

Також снігових опадів варто очікувати 16 і 17 лютого.

Починаючи з 10 лютого в Одесі похолодає, вночі буде до -6 градусів, вдень трохи вище 0.

Раніше ми вже повідомляли, що сильний дощ і Танучий сніг затопили вулиці Одеси.

Так, у понеділок, 1 лютого на зміну снігопаду в Одесі пішов дощ і створив чимало проблем для пішоходів на вулицях міста.

Наприклад, на проспекті Гагаріна місцевим жителям довелося робити вибір між глибокими калюжами і заметами. Треба сказати, що глибина калюж перевищувала 10 см.

А перехрестя хімічної та промислової нагадував морський пейзаж. Води було так багато, що фактично пливли навіть вантажівки. Великий обсяг води не встигав проходити через колекторну систему, яка до того ж була забита.

Нагадаємо, що авто на слизькій дорозі вилетіло на площу в Одесі: кадри моторошної ДТП.

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