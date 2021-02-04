Жителі Одеської області заборгували за комунальні послуги понад 4 мільярди гривень

Про це пише сайт vgorode.ua з посиланням на прес-службу обласного управління статистики.

За постачання і розподіл природного газу борги становили 3, 4 мільярда гривень, за електроенергію – 496 млн грн, за управління багатоквартирним будинком – 287 мільйона.

За централізоване постачання холодної води і водовідведення одесити заборгували 197 мільйонів гривень, за тепло і гарячу воду трохи більше – 201 мільйон, за вивезення побутових відходів – 53 мільйони гривень.

Всього в 2020 році жителям Одеської області нарахували за послуги ЖКГ трохи більше дев'яти мільярдів гривень, з них сплатили 8,1 мільярда гривень. Тобто за комуналку справно платять 90,4 % жителів регіону.

Раніше ми повідомляли, що в Україні будуть продовжувати карантин, незважаючи на те, що коронавірус здає позиції і число хворих стрімко зменшується.

Так, 4 лютого стало відомо, що Уряд прийняв рішення продовжити карантин до 30 квітня, проте швидше за все він буде діяти і після цієї дати. Про це заявив глава Кабміну Денімс Шмигаль під час зустрічі в Європейській Бізнес-Асоціації.

"Карантин будемо продовжувати до 30 Квітня, але ... швидше за все, це, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершено, швидше за все, він буде продовжуватися в тій чи іншій формі", - заявив прем'єр-міністр.

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