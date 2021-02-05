В одеському "Епіцентрі" сталася конфліктна ситуація
Причиною став чек, який охоронець зажадав пред'явити чоловікові-покупцеві на виході з магазину. Про це повідомляє телеграм-канал «Одеса як вона є», передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Чоловік відмовився це робити, в результаті працівник охорони спочатку не випускав покупця з торгового центру, а потім і зовсім відібрав куплений товар.
«Я купив даний товар, я не зобов'язаний показувати чек, у них є відеофіксація», - говорить обурений одесит на камеру.
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Далі чоловік викликав поліцію.
Користувачі в соцмережах вже відреагували на інцидент різними коментарями, причому думки людей щодо того, чи варто показувати чек чи ні, розділилися.
"А в чому проблема показати чек на покупку? Просто поскандалити захотілося, привернути до себе увагу ось і все!»,
"Все вірно. У мене був подібний прецедент. Ви не зобов'язані пред'являти чек охороні . Юридично після каси він є вашим накладним документом. Посилайте їх на...й»,
"Ну захотілося людині відчути владу)) що поробиш. Мене ось з Ельдорадо не хотіли випускати, дуже хотілося, щоб я на виході підпис в журналі поставив. У кожного свої дивацтва))»,
"В Америці у великих магазинах показують чек. І ні хто не впадають в перепалку»,
"Люди заробляючи копійки ще й платять за недостачі зі своєї кишені...Ось і перевіряють щоб не вкрали щось бо платити персоналу, а ця півняча голова починає ше... покажи чек і йди хоч стріляйся»,
«У нас в багатьох магазинах охоронці на виході перевіряють чеки. Нікому і в голову не приходить оскаржувати... ніхто не ображається, не ображається... це не охоронця бажання. Його зобов'язали і він просто робить свою роботу....»,
"Хлопець вирішив порозумітися і стати знаменитим. Що б з ним сталося, якщо б він показав чек? У охорони є теж своя робота, він не від свого власного бажання цей чек просив. Клоун", - пишуть в мережі.
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