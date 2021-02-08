Одеські таксисти скористалися негодою і вирішили підняти ціни

У понеділок, 8 січня, істотно ускладнилися погодні умови. Крижаний вітер, дощ і мінусова температура призвели до того, що місто скувала найсильніша ожеледь.

Однак заповзятливі таксисти скористалися непростою ситуацією і задерли ціни в два рази через ожеледицю. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

"Коротко про погоду вранці, деякі таксі роблять націнку + 100% і чекати доводиться до 30 хвилин», - йдеться в публікації.

Сьогодні один рейс з Черемушок в центр обійдеться в 270-320 грн.

Дістатися з селища Котовського в центр деякі служби пропонують за 300-350 грн.

Таїрова-центр-мінімальний тариф - 300 грн. Максимальний-400.

Чекати машину в деяких випадках пропонують 20-30 хвилин.

У прес-службі патрульної поліції звернулися до одеситів з проханням максимально обмежити переміщення по місту.

"Без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Прохання не залишати свої автомобілі вздовж доріг. Це ускладнює роботу снігоприбиральної техніки", - закликали в поліції.

Також одеситів попросили бути пильними і не залишати автомобілі під деревами і лініями електропередач.

А тим часом синоптики розповіли, що негода в Одесі протримається добу-сніг з дощем перейде в дощ.

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