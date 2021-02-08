У зоні бойових дій на Донбасі трагічно загинули два молодих військовослужбовців з одеської бригади

Як пише Politeka.net, про це повідомила прес-служба 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів зимового проходу на офіційній сторінці у Фейсбуці та показала їхні фотографії.

6 лютого бійці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої поблизу Мар'їнки в Донецькій області.

24-річний старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Підвезений загинули на місці. Третього військовослужбовця доставили в лікарню.

За попередньою версією, військові висувалися на взводний опорний пункт поблизу села Новомихайлівка. На місці події працювали керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Українці в соцмережах висловлюють співчуття рідним і близьким загиблих.

"Який біль", "Вічна пам'ять", "Душа болить і серце плаче"," Царство Небесне вічна пам'ять Героям України низький уклін родичам співчуваю»,

"Скільки можна втрачати наших хлопців?»

"Зовсім молоді хлопчик, діти ще ... Царство Небесне обидві ... Господи, чому досі тривати цей проклятий війна ?,- пишуть в мережі.

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