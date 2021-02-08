Сильна ожеледь спровокував безліч аварій на одеських дорогах, в тому числі і за участю громадського транспорту
Станом на 12 годину дня 8 лютого зафіксовано 25 аварій на вулицях Одеси. Таку інформацію надали в патрульній поліції, передає Politeka.net
З них тільки в Київському районі міста правоохоронці склали протоколи про 11 дорожніх пригодах.
Крім того, стало відомо, що на вулиці Академіка Глушка сталася аварія за участю тролейбуса, в якому знаходилися люди.
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Зіткнення сталося, коли легковий автомобіль Mercedes виїжджав з міжквартального проїзду. За попередніми даними, пасажири тролейбуса і люди, що знаходилися в іномарці, вціліли.
Однак тим, хто вирішив скористатися громадським транспортом, теж на успішну поїздку сподіватися не варто. Вранці на 9 станції Люстдорфської дороги зламався трамвай № 27. У нього заплуталася мотузка пантографа. Через це в Одесі тимчасово не ходять трамваї №27 і 3.
А на перетині проспекту Гагаріна і вулиці ботанічної дерево, що впало, обірвало дроти контактної мережі тролейбусів і перекрило проїжджу частину. Як у прес-службі КП «Одесміськелектротранс», рух тролейбусів за маршрутами №№7 і 9 близько двох годин було паралізовано. Частину "рогатих" курсували до залізничного вокзалу, а ще частину – до площі 10 Квітня.
У прес-службі патрульної поліції звернулися до одеситів з проханням максимально обмежити переміщення по місту.
"Без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Прохання не залишати свої автомобілі вздовж доріг. Це ускладнює роботу снігоприбиральної техніки", - закликали інспектори.
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