Люди не могли заснути від гуркоту

Поривчастий вітер підняв триметрові хвилі на одеському узбережжі

Відповідні кадри розмістили місцеві ЗМІ , а також прості одесити, передає Politeka.net

У понеділок, 8 лютого в Одесі піднявся сильний вітер, який спровокував сильний шторм на морі.

Місцеві кажуть, що через гуркіт і завивання вітру сьогодні вночі було неможливо заснути.

Деякі хвилі, за їхніми запевненнями, досягали двох-трьох метрів у висоту.

Особливо захоплююче виглядають хвилерізи, об які з великою силою вдаряються потужні потоки води.

"Такого моря ви ще не бачили, але таким воно теж буває», - каже одесит Микола Пундик на відео.

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Станом на 12 годину дня 8 лютого зафіксовано 25 аварій на вулицях Одеси. З них тільки в Київському районі міста правоохоронці склали протоколи про 11 дорожніх пригодах.

Крім того, стало відомо, що на вулиці Академіка Глушка трапилася аварія за участю тролейбуса, в якому знаходилися люди.

Зіткнення сталося, коли легковий автомобіль Mercedes виїжджав з міжквартального проїзду. За попередніми даними, пасажири тролейбуса і люди, що знаходилися в іномарці, вціліли.

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