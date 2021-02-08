Поривчастий вітер підняв триметрові хвилі на одеському узбережжі
Відповідні кадри розмістили місцеві
У понеділок, 8 лютого в Одесі піднявся сильний вітер, який спровокував сильний шторм на морі.
Місцеві кажуть, що через гуркіт і завивання вітру сьогодні вночі було неможливо заснути.
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Деякі хвилі, за їхніми запевненнями, досягали двох-трьох метрів у висоту.
Особливо захоплююче виглядають хвилерізи, об які з великою силою вдаряються потужні потоки води.
"Такого моря ви ще не бачили, але таким воно теж буває», - каже одесит Микола Пундик на відео.
Раніше ми повідомляли, що сильна ожеледь спровокувала безліч аварій на одеських дорогах, в тому числі і за участю громадського транспорту
Станом на 12 годину дня 8 лютого зафіксовано 25 аварій на вулицях Одеси. З них тільки в Київському районі міста правоохоронці склали протоколи про 11 дорожніх пригодах.
Крім того, стало відомо, що на вулиці Академіка Глушка трапилася аварія за участю тролейбуса, в якому знаходилися люди.
Зіткнення сталося, коли легковий автомобіль Mercedes виїжджав з міжквартального проїзду. За попередніми даними, пасажири тролейбуса і люди, що знаходилися в іномарці, вціліли.
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