Шахраї нажилися на довірливих покупцях з Одеської області

Про дві масштабні афери через Інтернет розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net.

У першому випадку жертвою шахраїв став 50-річний чоловік, який проживає в селі Мирне. Він замовив на одному з сайтів добрива і заплатив за них більше мільйона гривень передоплати, але товар так і не отримав.

Інший випадок-34-річна мешканка села Петрове хотіла придбай через Інтернет автомобіль з Європи та перерахувала на рахунок невідомого понад сто тисяч гривень передоплати. Замовленого транспорту ошукана жінка так і не дочекалася.

За всіма зареєстрованими фактами правоохоронці розпочали провадження за статтею за шахрайство.

"Винахідливість зловмисників про те, як позбавити людину його грошей, не знає кордонів», – розповіли в поліції і застерегли людей купувати товари через Інтернет тільки у перевірених продавців і розраховуйтеся тільки після отримання і перевірки.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі літній чоловік став жертвою двох спритних шахраїв.

Під виглядом соціальних працівників вони зайшли в квартиру пенсіонера, а потім пограбували його.

Нагадаємо, що одеситам вішають борги в десятки тисяч і блокують рахунки, кому потрібно поспішити.

Як повідомляла Politeka, шахраї під виглядом соцпрацівників промишляють в Одесі, хто під ударом.

Також Politeka писала, мільйонери в Одесі ростуть як гриби: сотні людей стали багатшими за рік, " їх частка становить..."