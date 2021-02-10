На Одещині вкрали ящик для пожертвувань
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Одеській області.
Чоловік зайшов в один з офісів Чорноморська і вкрав звідти ящик для пожертвувань і поїхав на особистому авто.
У місті та області оголосили план "Перехоплення".
Поліцейські оперативно виявили автомобіль. На вимогу зупинитися водій не реагував, в ході переслідування, патрульні наздогнали і заблокували машину.
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Правоохоронці затримали двох чоловіків, які перебували в машині.
Раніше ми повідомляли, що погода продовжує доставляти неприємності одеситам, тепер вулиці перетворилися на річки.
Якщо в понеділок було дуже складно переміщатися по місту через ожеледицю і обмерзання дерев, крони яких могли в будь-який момент посипатися на голову, то у вівторок через дощ і тане сніг утворився справжній потоп.
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