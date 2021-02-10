8 февраля на Одесском побережье бушевал мощный шторм Тристан

Высота волн достигала 1,9 метра, что приводило к тому, что некоторые конструкции на пляжах ломались и их уносило в море.

Кадры последствий стихии опубликовало издание "048.ua".

Ранее мы сообщали, что погода продолжает доставлять неприятности одесситам, теперь улицы превратились в реки.

Если в понедельник было очень сложно перемещаться по городу из-за гололеда и обледенения деревьев, кроны которых могли в любой момент посыпаться на голову, то во вторник из-за дождя и тающего снега образовался настоящий потоп.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели"

Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение

Также Politeka писала, безжалостная стихия атаковала Одессу, дороги превратились в каток: видео происходящего