8 февраля на Одесском побережье бушевал мощный шторм Тристан
Высота волн достигала 1,9 метра, что приводило к тому, что некоторые конструкции на пляжах ломались и их уносило в море.
Кадры последствий стихии опубликовало издание "048.ua".
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Ранее мы сообщали, что погода продолжает доставлять неприятности одесситам, теперь улицы превратились в реки.
Если в понедельник было очень сложно перемещаться по городу из-за гололеда и обледенения деревьев, кроны которых могли в любой момент посыпаться на голову, то во вторник из-за дождя и тающего снега образовался настоящий потоп.
Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели"
Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение
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