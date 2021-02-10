8 февраля на Одесском побережье бушевал мощный шторм Тристан

Высота волн достигала 1,9 метра, что приводило к тому, что некоторые конструкции на пляжах ломались и их уносило в море.

Кадры последствий стихии опубликовало издание "048.ua".

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