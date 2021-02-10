На Одесчине украли ящик для пожертвований

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Одесской области.

Мужчина зашел в один из офисов Черноморска и украл оттуда ящик для пожертвований и уехал на личном авто.

В городе и области объявили план «Перехват».

Полицейские оперативно обнаружили автомобиль. На требование остановиться водитель не реагировал, в ходе преследования, патрульные догнали и заблокировали машину.

Правоохранители задержали двух мужчин, которые находились в машине.

Ранее мы сообщали, что погода продолжает доставлять неприятности одесситам, теперь улицы превратились в реки.

Если в понедельник было очень сложно перемещаться по городу из-за гололеда и обледенения деревьев, кроны которых могли в любой момент посыпаться на голову, то во вторник из-за дождя и тающего снега образовался настоящий потоп.

Напомним, что у берегов Одессы ветер поднял трехметровые волны, видео: "Такого моря вы еще не видели"

Как сообщала Politeka, стихия выйдет из-под контроля в Одессе, жителей просят оставаться дома: объявлено штормовое предупреждение

Также Politeka писала, безжалостная стихия атаковала Одессу, дороги превратились в каток: видео происходящего