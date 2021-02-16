Командир диверсантів терористичної " ЛНР " попався в руки українських спецслужб при спробі перетнути кордон

Його затримала контррозвідка на території Одеської області, повідомляє прес-центр СБУ, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За даними відомства, чоловік є вихідцем з Луганщини. У 2014 році він безпосередньо брав участь у захопленні будівель СБУ, потім воював у складі диверсійного батальйону проти сил АТО і ООС.

Відомо, що затриманий командир диверсантів входив в «3-й Станично-Луганський батальйон ВДВ ДШБ».

Через його дії терористи знали про розташування та чисельність блок-постів, бронетехніки, озброєння та особового складу. Інформацію диверсант поширював за допомогою мобільного месенджера.

Затримали командира диверсантів на території Одеської області, коли він перетинав кордон України. В якому саме місці він перетинав кордон, не вказується, проте, ймовірно, мова йде про ділянку, що межує з невизнаною державою ПМР.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі молодим воїном.

24-річного Владислава Лященка провели в останню путь у понеділок, 15 лютого в його рідному місті Кілія.

Відспівування загиблого пройшло в місцевому храмі. Крім рідних і близьких Владислава, серед яких убиті горем мати і молода дружина, на прощання прибули його побратими та інші товариші по службі.

Труну пронесли центральною вулицею Кілії. Люди, що проходять повз, схиляли голови.

Відомо, що військовий служив на Сході України за контрактом і потрапив під ворожий кулеметний обстріл під час переміщення військ.

Нагадаємо, що Одещина продовжує нести втрати на Донбасі, фото полеглого Героя: "земний уклін і вічна слава"

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