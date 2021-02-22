Хлопчику було всього 17 років

В Одесі після пожежі в квартирі житлового будинку було знайдено тіло 17-річного хлопця без ознак життя

Трагічні кадри показали в телеграм-каналі "Одеса INFO", передає Politeka.net

Як повідомили на сайті Нацполіції в Одеській області, в ніч на 20 лютого на вулиці Розумовській рятувальники гасили пожежу в квартирі пенсіонерки.

Бездиханне тіло неповнолітнього було виявлено на сходах в двоповерхівці після ліквідації пожежі в квартирі його сусідки поверхом нижче. Хлопчику було всього 17 років.

Попередня причина його смерті-отруєння продуктами горіння.

Також в лікарню доставлені 41-річна жінка і двоє її малолітніх дітей.

За попередньою інформацією, в приміщенні 71-річної одеситки загорівся електрообігрівач. Пожежу рятувальники загасили в межах квартири, але задимлення швидко поширилося по всьому будинку.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі полум'я охопило пункт обігріву для бездомних прямо біля дитячого майданчика.

Пожежу зафіксували очевидці після обіду в неділю, 21 лютого на вулиці Академіка Глушка. Там загорівся намет, який встановили співробітники ДСНС для бездомних людей.

Вогняна НП сталася через димар. У цей момент в пункті грілися 5 осіб, ніхто не постраждав. Однак роботу пункту згорнули.

Нагадаємо, що на згарищі знайшли тіло: моторошна пожежа сколихнула Одещину, рятувальники не встигли, фото

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