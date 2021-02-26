У центрі Одеси сталося обвалення фасаду в будівлі, де знаходиться університет, а також студентський гуртожиток

Подію зафіксували в четвер, 25 лютого на вулиці Новосельського, 54, пише місцеве видання « Пушкінська ».

По чистій випадковості не постраждав ніхто з перехожих, територію обнесли огороджувальною стрічкою.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, це далеко не перше обвалення в будівлі, в якій знаходиться факультет історії та філософії ОНУ ім. І. І. Мечникова, а також гуртожиток №2 цього ж університету.

Як зізналася одна зі студенток, яка проживає в цьому гуртожитку, їм заборонили виходити на балкони.

"Будівля і раніше сипалася. Десь місяць тому обвалився шматочок і до цього теж падало. Щороку при заселенні ми вислуховуємо техніку безпеки, що не можна виходити на балкони. В принципі, у нас цього ніхто і не робить», — розповіла дівчина на ім'я Карина.

Крім того, цей будинок є пам'яткою архітектури, містобудування та історії, проте грошей на його реконструкцію з міського бюджету ніхто не виділяє.

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