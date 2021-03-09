В Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море

Інцидент трапився вдень 8 березня на пляжі «Ланжерон». Про це повідомляє телеграм-канал «Чорний список Одеса», передає Politeka.net

За словами очевидців, жінка гуляла по узбережжю, потім зайшла на пірс. У якийсь момент вона послизнулася і впала у воду. На допомогу їй приспіли небайдужі одесити і витягли її з моря.

На щастя, все обійшлося, жінка сказала, що з нею все гаразд і пішла додому.

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Тривожну статистику оприлюднив директор департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузнєцов.

Він зазначив, що всього співробітникам рятувально-водолазної служби вдалося врятувати 2450 осіб, у тому числі 282 дитини; 29 осіб з них вивели зі стану клінічної смерті.

На жаль, не вдалося врятувати 11 людей. Серед них, за словами Кузнєцова, двоє стрибнули з пірсу і отримали смертельні для життя травми.

Причинами загибелі людей, в більшості випадків, є купання в п'яному вигляді, проте є і такі, кому стало погано під час плавання.

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