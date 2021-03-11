Одеситка показала завалену сміттям набережну

Кадри гір сміття, а також бігаючих щурів опублікувала на своїй сторінці в Інстраграмі користувачка "tinkaodessa".

"Туристична Аркадія, яку ми заслужили?",- підписані кадри "звалища" біля "перлини біля моря".

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Як повідомили в прес-службі ГУНП, по місту Чорноморську розгулював підліток з телескопічною палицею, пістолетом, сімома патронами до нього і піротехнічним снарядом, схожим на ракетницю.

У розмові, юний житель, якому всього 16 років зізнався, що палицю і пістолет з патронами він придбав в Інтернеті, а снаряд знайшов на вулиці. Всі предмети правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Тепер неповнолітній піде під суд і йому загрожує реальний термін від 2 до 5 років за незаконне поводження зі зброєю.

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