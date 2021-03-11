Одесситка показала заваленную мусором набережную
Кадры гор мусора, а также бегающих крыс опубликовала на своей странице в Инстраграме пользователь "tinkaodessa".
"Туристическая Аркадия, которую мы заслужили?", - подписаны кадры "свалки" возле "жемчужины у моря".
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Ранее мы писали, что в Одесской области полицейские разоружили 16-летнего парня
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, по городу Черноморску разгуливал подросток с телескопической палкой, пистолетом, семью патронами к нему и пиротехническим снарядом, похожим на ракетницу.
В разговоре, юный житель, которому всего 16 лет признался, что палку и пистолет с патронами он приобрел в интернете, а снаряд нашел на улице. Все предметы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Теперь несовершеннолетний пойдет под суд и ему грозит реальный срок от 2 до 5 лет за незаконное обращение с оружием.
Напомним, что в сквере Одессы нашли тело человека, всё оцеплено: кадры с места трагедии
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