В Одеській області малолітня дитина впала в колодязь
Подія трапилася в Болградському районі. Детальніше про це розповіла прес-служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net
Так, 7-річна дівчинка, граючи у дворі будинку, впала в колодязь. Її вчора ввечері доставили в лікарню з травмою хребта.
Зараз поліцейські встановлюють, як це сталося. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.
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Раніше ми повідомляли про те, що зникла дівчинка, яку 4 дні шукали сотні волонтерів з усієї України і з Одеської області в тому числі, знайдена мертвою.
За попередньою версією, Маша з села Щасливе на Херсонщині, була задушена.
Її тіло знайшли в "недобудові" з пиляного вапняку, в якому навіть немає даху. Він добре проглядається, і учасники пошукової операції туди неодноразово заходили, нічого не виявляючи. Тіло дівчинки в мішку з'явилося там лише 11 березня вночі або рано вранці.
Причому знайшли його випадково: місцевий житель пішов обрізати виноград, і помітив Старий мішок на зразок тих, в яких перевозять цукровий пісок. У мішку і виявилося тіло дівчинки.
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