У центрі Одеси утворився величезний провал посеред тротуару

Серйозну подію зафіксували в п'ятницю, 12 березня на вулиці Мала Арнаутська, поруч з будинком №35. Про це повідомили очевидці в місцевий паблік "Курс Одеса", показавши кадри провалу, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На відео видно, що яма велика і досить глибока.

На момент відеозйомки провал не огородили обмежувальними стрічками, тому місцевих жителів закликають бути обережними.

Раніше ми повідомляли, що в Одеської області малолітня дитина впала в колодязь.

Подія трапилася в Болградському районі.

Так, 7-річна дівчинка, граючи у дворі будинку, впала в колодязь. Її вчора ввечері доставили в лікарню з травмою хребта.

Зараз поліцейські встановлюють, як це сталося. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

Не так давно ми писали що ий підйом захворюваності коронавірусною інфекцією став причиною посилення заходів дезінфекції в громадському транспорті Одеси.

Санітарна обробка дезінфікуючими засобами в транспорті, спрямована на протидію ковід, здійснюються на кінцевих зупинках після кожного рейсу. Крім того, двічі на день обробляються і самі кінцеві зупинки з диспетчерськими пунктами.

при обробці використовуються засоби, які пройшли державну реєстрацію і рекомендовані санітарно-епідеміологічною службою України.

Нагадаємо, що 7-річну дівчинку знайшли на дні колодязя в Одеській області: що відомо на даний момент

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