У центрі Одеси утворився величезний провал посеред тротуару
Серйозну подію зафіксували в п'ятницю, 12 березня на вулиці Мала Арнаутська, поруч з будинком №35. Про це повідомили очевидці в місцевий паблік "Курс Одеса", показавши кадри провалу, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На відео видно, що яма велика і досить глибока.
На момент відеозйомки провал не огородили обмежувальними стрічками, тому місцевих жителів закликають бути обережними.
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Раніше ми повідомляли, що в Одеської області малолітня дитина впала в колодязь.
Подія трапилася в Болградському районі.
Так, 7-річна дівчинка, граючи у дворі будинку, впала в колодязь. Її вчора ввечері доставили в лікарню з травмою хребта.
Зараз поліцейські встановлюють, як це сталося. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.
Не так давно ми писали що ий підйом захворюваності коронавірусною інфекцією став причиною посилення заходів дезінфекції в громадському транспорті Одеси.
Санітарна обробка дезінфікуючими засобами в транспорті, спрямована на протидію ковід, здійснюються на кінцевих зупинках після кожного рейсу. Крім того, двічі на день обробляються і самі кінцеві зупинки з диспетчерськими пунктами.
при обробці використовуються засоби, які пройшли державну реєстрацію і рекомендовані санітарно-епідеміологічною службою України.
Нагадаємо, що 7-річну дівчинку знайшли на дні колодязя в Одеській області: що відомо на даний момент
Також Politeka повідомляла, що під Одесою псих схопив сокиру і зарубав сусідку, відео: "зробив просто так"