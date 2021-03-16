В Одесі на Черьомушках жителі влаштували стихійне звалище просто під вікнами багатоповерхівки

Про це написала місцева мешканка Тетяна у відомий паблік «Чорний список Одеса» і оприлюднила фотографії на додачу, передає Politeka.net

Величезні купи сміття знаходяться біля будинку за адресою Інглезі 8.

Жінка зазначила, що вже два з половиною роки спостерігає таку картину, так як їй доводиться заводити дитину в навчальний заклад по сусідству.

Одеситку обурює поведінка мешканців, які смітять у себе під вікнами, при цьому співробітники житлово-комунальних служб ніяк не реагують.

"Куди дивляться жителі і ЖЕК??? 2,5 роки я заводжу дитину в коледж по сусідству і 2,5 року бачу цю картину! Це звалище біля смітника плавно перейшло на міжквартальний проїзд і нікого з сусідів за адресою Інглезі 8 не турбує? Як їм з вікон такий пейзаж???!!! Думала вибори будуть, мешканці піднімуть питання.... неттттт.... всім все значить підходить "" - обурюється Тетяна.

Раніше ми повідомляли, що провідники поскаржилися на страшний бардак, який влаштували у вагоні потяги Дніпро-Одеса юні гімнастки.

Жінка розповіла, що спортсменки залишили після себе гори сміття, а також розкидану білизну і обірвані фіранки.

"Щойно покинули вагон юні обдарування, гімнасти, які приїхали на змагання з Дніпра. Подивіться, що вони залишили на пам'ять про себе... Спасибі, дітки, керівники групи. Удачі і перемог вам в майбутньому. Адже ми йдемо в Європу", - каже ошелешена жінка.

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