Фото зроблені в перший день офіційного локдауна

Відсьогодні в Одесі почав діяти жорсткий локдаун

Це означає, що всі заклади громадського харчування працюють виключно на винос, торгові центри і спортзали закриті для групових відвідувань, а салони і клініки працюють тільки за попереднім записом.

Крім того, заборонено відвідування навчальних закладів крім дитсадків, спеціальних навчальних закладів та учнів 1 - 4 класів закладів загальної середньої освіти. Про це повідомив губернатор Одеської області Сергій Гриневецький, передає Politeka.net (щоб переглянути, скрольте сторінку до кінця)

Що стосується міського транспорту, те комісія дозволила здійснювати перевезення пасажирів на автобусний маршрут в режим маршрутний таксі, в трамвай і тролейбус, але пускати пасажирів в салон будуть тільки на сидячі місця.

В іншому випадку водієві буде загрожувати великий штраф. Також не варто забувати про носіння масок.

Вже з ранку на зупинках громадського транспорту утворилися величезні черги з бажаючих їхати.

Фотографіями того, що відбувається діляться очевидці в місцевих телеграм-каналах.

У кадр потрапила черга на селищі Котовського, а також у центрі міста.

"Ранок починається не з кави, а з величезної черги", - повідомляють автори.

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