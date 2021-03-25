Одеситів попередили, коли почнуть відключати центральне опалення в цьому сезоні
Про це інформують місцеві
Згідно з наявною інформацією, тепло в будинки одеситів подаватимуть до 4 квітня, хоча раніше опалення комунальники планували відключити вже 31 Березня.
Причиною продовження опалювального сезону стала несприятлива погода, яку метеорологи прогнозують у перших числах квітня.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
51-річна Лопес з намальованими бровами й обвислим обличчям жахнула виглядом у звичайному житті: "Не так ідеальна"
Ані Лорак після примирення з колишнім чоловіком-зрадником несподівано повернулася до Києва: "Багато нового…"
Повністю роздягнена Оля Полякова влаштувала релакс, наплювавши на скромність: "Ми красиві по-любасу"
71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"
За прогнозами синоптиків з 1 квітня, очікується похолодання в Одесі з дощем і мокрим снігом.
У той же час стало відомо, яка погода чекає одеситів 26 березня. Протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. Весь день, що залишився пройде без опадів.
Вітер північний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 9-11°С тепла.
По Одеській області очікується хмарність з проясненнями. Вночі та вранці невеликі опади, Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 7-12 м/с.Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 8-13°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, що Березень розбушувався: у мережі показали кадри несподіваного снігового "сюрпризу" в Одесі
Як повідомляла Politeka, гігантські черги вишикувалися на зупинках, без конфліктів не обходиться: кадри колапсу в Одесі
Також Politeka писала, в Одесі банда під виглядом поліцейських влаштувала тортури: "викрадали і вивозили за місто", Відео