Одеситів попередили, коли почнуть відключати центральне опалення в цьому сезоні

Про це інформують місцеві ЗМІ, з посиланням на джерела в комунальних службах.

Згідно з наявною інформацією, тепло в будинки одеситів подаватимуть до 4 квітня, хоча раніше опалення комунальники планували відключити вже 31 Березня.

Причиною продовження опалювального сезону стала несприятлива погода, яку метеорологи прогнозують у перших числах квітня.

За прогнозами синоптиків з 1 квітня, очікується похолодання в Одесі з дощем і мокрим снігом.

У той же час стало відомо, яка погода чекає одеситів 26 березня. Протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. Весь день, що залишився пройде без опадів.

Вітер північний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 9-11°С тепла.

По Одеській області очікується хмарність з проясненнями. Вночі та вранці невеликі опади, Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 7-12 м/с.Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 8-13°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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