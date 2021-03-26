В Одеській області стався розбійний напад на сім'ю моряка, який перебував у рейсі

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію надану на сайті Нацполіції

Злочин було скоєно минулого місяця у вечірній час в Ізмаїлі. У будинок моряка, де знаходилася його дружина з маленькою донькою, увірвалися невідомі люди в балаклавах і побивши молоду дружину відібрали грошові заощадження і цінності.

Розбійники викрали приблизно 9 тисяч доларів США і 4 тис.грн, а також картку, на якій було ще близько 30 тисяч грн, золоті прикраси, мобільні телефони і поїхали в невідомому напрямку.

Поліцейські встановили, що до злочину виявилися причетні четверо чоловіків у віці від 37-ми до 49-ти років: один - житель Ізмаїла, інші троє - з Білгорода-Дністровського.

Відзначається, що ці люди в даний час вже притягуються до кримінальної відповідальності столичними правоохоронцями за розбійний напад і бандитизм.

Як повідомили в прес-службі ГУНП, до затримання залучили військовослужбовців Нацгвардії України, співробітників Білгород-Дністровського відділу поліції, бійців спецпідрозділу «КОРД». Трьох затримали за місцем проживання, ще одного спільника оголосили в розшук.

Силовики провели ряд обшуків за адресами проживання розбійників, в ході яких вилучили речі потерпілих, зброю, наркотики та інші речові докази їх злочинів.

Повідомляється що зловмисникам світить термін до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До цього ми повідомляли, що в Одесі злодій прийшов з ножем в магазин, знаючи, що там працює літня продавщиця і пограбував його.

Це сталося в одній з торгових точок в Суворовському районі.

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