У ковідних лікарнях Одеси закінчилися кисневі місця і хворих приймають тільки зі своїми апаратами

Як передає Politeka.net, про це заявила на своїй сторінці у Фейсбук голова фонду "Корпорація монстрів " Катерина Ножевнікова, яка допомагає пацієнтам з коронавірусом.

За її словами, на даний момент вже 460 одеситів дихають киснем по домівках.

"Троє з сьогоднішніх (останній концентратор виданий годину тому) - це ті, кого таки взяли в інфекційну лікарню, але за умови" ви приїжджаєте зі своїм киснем. Кисневі ліжка закінчилися". Тобто, якщо у вас вдома завалявся кисневий концентратор — у вас є шанс потрапити до лікарів, а якщо ні — вибачте", - написала Ножевнікова.

Також Катерина записала телефонну розмову з родичем, який шукає кисень для хворої мами.

Раніше ми повідомляли, в у лікарнях Одеської області відчувається гостра нестача медичного персоналу. Про це повідомила директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва.

"Лікар зробив Обхід і все, а цілий день з хворими працює саме СЕРЕДНІЙ персонал — медсестри. Саме їх зараз не вистачає", - заявила чиновниця і звернулася до інтернам з проханням допомогти і взяти на себе функції відсутніх співробітників.

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