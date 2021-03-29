У ковідних лікарнях Одеси закінчилися кисневі місця і хворих приймають тільки зі своїми апаратами
Як передає Politeka.net, про це
За її словами, на даний момент вже 460 одеситів дихають киснем по домівках.
"Троє з сьогоднішніх (останній концентратор виданий годину тому) - це ті, кого таки взяли в інфекційну лікарню, але за умови" ви приїжджаєте зі своїм киснем. Кисневі ліжка закінчилися". Тобто, якщо у вас вдома завалявся кисневий концентратор — у вас є шанс потрапити до лікарів, а якщо ні — вибачте", - написала Ножевнікова.
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Також Катерина записала телефонну розмову з родичем, який шукає кисень для хворої мами.
Раніше ми повідомляли, в у лікарнях Одеської області відчувається гостра нестача медичного персоналу. Про це повідомила директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва.
"Лікар зробив Обхід і все, а цілий день з хворими працює саме СЕРЕДНІЙ персонал — медсестри. Саме їх зараз не вистачає", - заявила чиновниця і звернулася до інтернам з проханням допомогти і взяти на себе функції відсутніх співробітників.
Нагадаємо, що на пляжах "червоної" Одеси спостерігався аншлаг, відео: "зате магазини закриті, трусів не купиш"
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