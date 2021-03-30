Незабаром жителям Одеської області буде заборонено шуміти і вести активну діяльність в лісах

Так, з 1 квітня в Україні стартує сезон тиші, який триватиме до 15 червня, передає Politeka.net, з посиланням на сайт Міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища.

У квітні-травні у птахів і звірів з'являється потомство і шум може їх налякати і навіть змусити втекти з гнізда або нори. Залишившись без батьківського нагляду, лісова дітвора може загинути.

Крім того, деякі жителі розводять багаття і залишають їх не погашеними, засмічують територію, що також несприятливо може відбитися на потомстві.

"Забороняється проведення робіт і заходів, які є джерелом підвищеного шуму і занепокоєння (стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах), — наголошується в публікації.

Тим, хто порушуватиме закон, чекає штраф від 510 до 850 грн на громадян, а на посадових осіб — від 850 до 1190 грн.

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