Грандіозну схему шахрайства з квартирами в новобудовах викрили в Одесі
Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.
Квартирним аферистам вдалося незаконно привласнити і продати 19 квартир і нажитися при цьому на 27 мільйонів гривень.
Злочинне угруповання створив колишній слідчий поліції Одеської області. До неї входили також адвокат і реєстратор.
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Схема полягала в тому, шахраї за електронними реєстрами знаходили потенційних жертв, вибирали тих, хто купував квартири в так званих довгобудах і не встигли зареєструвати право власності. Знаходячи підходящу нерухомість, вони підробили документи і продавали.
Під час обшуків у них знайшли печатки, в тому числі нотаріальні печатки Російської Федерації.
Зазначається, що прокурори Одеської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 3 членів ОЗУ, підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю.
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