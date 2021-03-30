Грандіозну схему шахрайства з квартирами в новобудовах викрили в Одесі

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.

Квартирним аферистам вдалося незаконно привласнити і продати 19 квартир і нажитися при цьому на 27 мільйонів гривень.

Злочинне угруповання створив колишній слідчий поліції Одеської області. До неї входили також адвокат і реєстратор.

Схема полягала в тому, шахраї за електронними реєстрами знаходили потенційних жертв, вибирали тих, хто купував квартири в так званих довгобудах і не встигли зареєструвати право власності. Знаходячи підходящу нерухомість, вони підробили документи і продавали.

Під час обшуків у них знайшли печатки, в тому числі нотаріальні печатки Російської Федерації.

Зазначається, що прокурори Одеської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 3 членів ОЗУ, підозрюваних у шахрайстві з нерухомістю.

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Розбійники вистрілили в голову з пістолета інженеру однієї з будівельних фірм, а після цього викрали 900 тисяч гривень.

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