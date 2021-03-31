Небайдужих людей просять допомогти з пошуками молодої дівчини, яка вийшла з дому і безслідно зникла в Одеському регіоні

Як передає Politeka.net, інформацію про зникнення оприлюднили на сайті Нацполіції.

Так, в Болградському районі розшукують 22-річну мешканку села Виноградівка Кару Галину Юріївну, яка 26 березня 2021 пішла з дому і до теперішнього час іі місцезнаходження невідоме.

Прикмета зниклої: зріст 180 см, худорлявої статури, довге русяве волосся, очі карі.

Була одягнена: у спортивну кофту з капюшоном бузкового кольору, сині джинси та колоші чорного кольору.

У поліції закликали з будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, прохання повідомляти в відділення поліція № 1 Болградський районний відділ по телефону (04845) 3-11-72 (чергова частина цілодобово) або по спецлінії «102».

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Так, тіло 51-річної Тетяни Дробязко, яка вийшла з дому в стані глибокої депресії, знайдено в Лиманському районі, 24 березня. Жінка звела рахунки з життям.

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