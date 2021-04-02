В Одесі стурбовані різким сплеском коронавірусу і вимагають негайно посилити карантин

Так, 1 квітня була скликана комісія облздраву, в ході якої всі присутні прийшли до висновку про необхідність введення додаткових заходів обмеження в Одеській області за прикладом Києва.

За словами голови облздраву Наталії Одарій-Захар'євої, динаміка захворюваності невтішна і для стабілізації ситуації потрібен жорсткий карантин.

Видання Politeka.net дізнавалася, що думають прості одесити з приводу посилення карантину.

Своїм думкам люди діляться на сторінках соцмереж. У коментарях звернули увагу, якщо все так погано в Одесі, то чому чиновники на нараді сидять без масок.

"Корона наступає і всі без масок сидять. Паноптикум»,

"Це все, що облздрав може запропонувати?,

Краще так: облздрав закритий - всі пішли на боротьбу з ковидом!».

"Скажу одне, як хворіли ковідом рік тому, ледве ледве. Так і зараз, цифри статистики є, а ковіда мало. Зате, медицина більше не лікує нікого. Просто зайняті ковидом до усра * ки»,

"Місто проспав рік в летаргічному сні. Прокинувся, а нічогісіньки не змінилося на краще»,

"Потрібно було чекати коли Одеса захлеснеться від ковіда, щоб почати вживати жорстких заходів?»,

«Все одно цим всі перехворіють і хто слабкіше помруть. Карантин і маски тут ні до чого. Чим раніше перехворіють-тим більше антитіл виробиться»,

« А чого вони без масок сидять і дистанцію не дотримуються, якщо все так погано?

"Краще б ввели жорсткі карантинні правила в дошкільних установах. Ось там саме дуже сильно і швидко поширюється вірус.

"Одеса на першому місці по країні по захворюваності і давно пора місто закрити для приїжджих!!!» ,- пишуть в мережі.

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