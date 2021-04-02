В Одесі силовики затримали агітатора, який закликав до розколу України

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба СБУ в Одеській області.

За даними відомства, ворожі інтернет-агітатори розгорнули свою діяльність крім Одеси, в Запоріжжі, Чернігівській та Сумській областях.

Агітатори виступали за розкол України, також вони підтримували терористів на Донбасі так званих «ДНР» і «ЛНР», публікували інформацію російських ЗМІ, дискредитували українських військовослужбовців. Фінансування приходило з країни-агресора Росії.

Силовикам СБУ вдалося затримати одного з агітаторів в Одесі.

Фігуранту оголосили підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Йому загрожує від 3 до 5 років в'язниці з конфіскацією майна.

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Представників поліції або будь-яких інших установ на місці не було.

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