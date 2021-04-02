У мережі вирішили не мовчати і бурхливо обговорили наругу над пам'ятним знаком українським військовим в Одесі
Нагадаємо, що рано вранці 1 квітня біля Одеської ОДА облили фекалями пам'ятний знак українським військовим, загиблим у зоні АТО та ООС.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook активіст Валерій Пузик, передає Politeka.net.
Облитий фекаліями пам'ятник чоловік помітив випадково-під час ранкової прогулянки з сином.
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Користувачі в соцмережах бурхливо обговорюють побачене, не стримуючи гніву в коментарях.
"Саме так виглядає "Рузський світ", що вміє тільки вбивати, грабувати, гвалтувати або Собою все навколо обгажівать...»,
"Дурнів перше квітня немає слів. Гриня в ОДА»,
"Боже, який треш. "Воювати" з мертвими в такий жалюгідний і огидний спосіб...»,
"Боже, ну звідки в світі скільки ідіотів???»
"Одеса ще не скоро перетвориться на цивілізоване місто»,
"Вони всираються навіть від думки про мертвих воїнів, а що й говорити про живих»,
"Якщо прихильник Порошенко, Зеленського або не дай Бог жопоблока а можливо ще досі перейматися Путіним? Те путінська ракета який прилетівши ви на голову не буде запитувати ви сильно ви любити Путина або Зеленського, вона все одно рознести ви і ваш будинок дощенту, тому що для Путина ви весь бандерівці! ",
"Думаю, що неабияк вимазалися щоб це втілити", - пишуть в коментарях.
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