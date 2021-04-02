Гарна погода була не довго

Синоптики повідомили про погоду в перші квітневі вихідні

За даними сайту sinoptik.ua, похмура погода в Одесі триматиметься весь день, вранці очікується нетривале прояснення. Вночі піде дощ, але до ранку він закінчиться. Вся інша частина дня пройде без опадів, передає Politeka.net

Вітер північно-західний, у другій половині дня південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 3-5 градусів тепла, вдень 10-13 тепла.

По Одеській області спостерігатиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, у другій половині дня південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5 °C тепла, вдень 10-15 °C тепла.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, весь день в Одесі буде хмарним. Нічний дощ вранці ослабне і незабаром закінчиться. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі та вдень 6-9 °C тепла.

Раніше ми повідомляли, що апрель приготував одеситам несприятливу метеорологічну обстановку-очікується три магнітні бурі.

Перша, за прогнозами фахівців, накриє Одесу вже 2-3 квітня.

Другий метеоудар очікується через тиждень-8-10 квітня-магнітна буря на піку досягне класу G1.

Після цього варто підготуватися до останнього в цьому місяці серйозного сплеску на сонці - 16-17 квітня.

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