Синоптики повідомили про погоду в перші квітневі вихідні
За даними сайту sinoptik.ua, похмура погода в Одесі триматиметься весь день, вранці очікується нетривале прояснення. Вночі піде дощ, але до ранку він закінчиться. Вся інша частина дня пройде без опадів, передає Politeka.net
Вітер північно-західний, у другій половині дня південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 3-5 градусів тепла, вдень 10-13 тепла.
По Одеській області спостерігатиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, у другій половині дня південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5 °C тепла, вдень 10-15 °C тепла.
На автошляхах області видимість хороша.
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У неділю, весь день в Одесі буде хмарним. Нічний дощ вранці ослабне і незабаром закінчиться. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі та вдень 6-9 °C тепла.
Раніше ми повідомляли, що апрель приготував одеситам несприятливу метеорологічну обстановку-очікується три магнітні бурі.
Перша, за прогнозами фахівців, накриє Одесу вже 2-3 квітня.
Другий метеоудар очікується через тиждень-8-10 квітня-магнітна буря на піку досягне класу G1.
Після цього варто підготуватися до останнього в цьому місяці серйозного сплеску на сонці - 16-17 квітня.
Нагадаємо, що "Пацієнти померли через відключення світла": скандал в одеській лікарні, в міськздраві заперечують
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