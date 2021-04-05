Депутати районної ради проголосували за встановлення пам'ятника жертвам одеської трагедії 2 травня, після чого розгорівся скандал
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Так, під час засідання 2 квітня було ухвалено документ увічнити пам'ять загиблим у Будинку профспілок на Куликовому полі.
Цю ініціативу висунули депутати "Партії Шарія". У той же час представники «європейської солідарності», які покинули сесійну залу, моторошно обурилися, назвавши рішення «проросійським реваншем» і пригрозили СБУ.
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Наступного дня політик Віталій Барвіненко поспішив спростувати інформацію про встановлення пам'ятника.
За словами Барвіненка, депутати підтримали створення робочої групи, яка має розробити пропозиції щодо увічнення пам'яті жертв трагедії 2 травня. Про це він написав у себе в Фейсбук.
За даними ЗМІ, зараз українські спецслужби розглядають варіант проведення перевірки прийнятого рішення на предмет дестабілізацією суспільно-політичної ситуації.
Раніше ми повідомляли, в Одесі поглумилися над пам'ятним знаком українським військовим.
Так, рано вранці 1 квітня біля Одеської ОДА облили фекалями пам'ятний знак українським військовим, загиблим в зоні АТО і ООС. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook активіст Валерій Пузик.
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