В Одесі заплуталися в показниках по ковиду і числу вільних ліжко-місць

На це звернула увагу глава БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, яка допомагає пацієнтам з коронавірусом, передає Politeka.net

"Департамент охорони здоров'я вранці дав статистику і повідомив, що вільних ліжок для госпіталізації пацентів з ковід 19 - якраз 19. Символичненько.. На апаратурі годину тому повідомили що завантаженість ліжок у нас 75 відсотків", - написала вона у себе в Фейсбук.

Ножевнікова зазначає, що в Одесі приблизно 1000 ліжок і виходячи з цього вільних повинно бути 250.

"Хто мені пояснить цю вищу математику ?? Що там вживають ці люди?» ,- обурюється волонтер.

На даний момент розбіжності в статистиці нкіто не коментував.

Раніше ми повідомляли, за минулу добу в Одеській області виявлено набагато менше хворих коронавірусом, ніж днем раніше.

Станом на ранок понеділка, 5 квітня, в регіоні зафіксовано всього 660 нових випадків захворювання. Треба відзначити, що днями раніше було 1 521.

Загальна кількість заражених Covid-19 становить 113 тисячі 735 осіб.

На жаль, не обійшлося без жертв, їх 18 за одну добу і 1 920 за весь час пандемії.

Статус видужали отримали 84 269 осіб, у тому числі 358 – за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 27 546 осіб.

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