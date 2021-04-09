Одеського активіста Сергія Стерненка випустили з СІЗО і перевели під домашній арешт
Таке рішення ухвалив Одеський апеляційний суд у п'ятницю, 9 квітня, повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Його готові були взяти на поруки 27 нардепів, 4 з яких були в залі засідань. Суд пішов назустріч Стерненку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу PavlovskyNews.
Це ж рішення поширюється на його соратника-Руслана Демчука.
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Раніше ми писали, що 23 лютого Приморський райсуд Одеси засудив Стерненка і Демчука до 7 років в'язниці з конфіскацією половини майна за напад і викрадення депутата від партії «Батьківщина» Сергія Щербича.
Обвинуваченого взяли під варту прямо в залі суду, що не сподобалося місцевим активістам, які прийшли підтримати Сергія Стерненка.
Вони розділилися і стали перекривати виходи з суду, щоб Сергія не відвезли в СІЗО. Соратники влаштували заворушення-почали палити шини і застосували вибухові пакети. Тоді навіть почалися сутички з поліцією.
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