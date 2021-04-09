В Одесі 10 квітня скасовані всі святкові заходи, присвячені Дню визволення міста

Причиною стала складна епідситуація через коронавірус, у зв'язку з чим регіон знаходиться в «червоній зоні» карантину. Про це повідомили на сайті Одеської Нацполіії, передає Politeka.net (щоб доглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Закликаємо громадян бути свідомими, чітко дотримуватися визначених Урядом карантинних правил, не нехтувати власною безпекою та безпекою оточуючих", - йдеться в повідомленні.

У поліції звернулися до всіх одеситів, які захочуть прийти до пам'ятника Невідомому матросу або стелі на площі 10 Квітня про неприпустимість використання забороненої радянської символіки і георгіївських стрічок.

Також поліцейські нагадали про те, чо в Україні діє закон «Про засудження комуністичного і нацистського режимів», який забороняє використання прапора, герба і гімну СРСР, а також радянських республік, серп і молот, червоні зірки та інші символи Радянського Союзу, символіку Компартії, зображення Леніна, Сталіна, інших високопоставлених радянських функціонерів. Георгіївська стрічка ж визнана символом антиукраїнської діяльності.

Нагадаємо, що Одещина вирвалася на перше місце: ситуація з вірусом досягла критичної позначки

А ще Politeka писала, що в Одесі пацієнти з ковідом розповіли про пережите, відео: у будь-який момент може все закінчитися"

Також Politeka повідомляла, що знайдено причину сплеску коронавірусу на Одещині