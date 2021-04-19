Стало відомо, як покарали чоловіка, який відняв життя у ветерана АТО

Вбивця сяде у в'язницю на 11 років, а також заплатить півмільйона родині загиблого учасника бойових дій на Донбасі. Про це передає з посиланням на інформацію з судового реєстр.

За словами підсудного, він був знайомий зі своєю жертвою, який на той момент бродяжничал. Зловмисник покликав його додому привести себе в порядок, де вони почали вживати спиртні напої.

Під впливом алкоголю чоловіки посварилися, і за словами підсудного, гість почав його ображати, говорив, що він ветеран АТО.

Господар житла схопив кухонний ніж і п'ять разів вдарив ним потерпілого, який незабаром помер від ран.

Суд кваліфікував злочин, як умисне вбивство.

Тепер вбивця відправитися за грати строком на 11 років.

Крім того, він змушений буде сплатити дружині і малолітній дочці 500 тисяч матеріального збитку, а також понад 17 тисяч гривень за судові витрати.

Раніше ми писали, під Одесою люди загинули при загадкових обставинах.

Їх тіла без будь-яких ознак життя знайшли в приватному будинку в селищі Авангард біля двох стовпів.

Трупи чоловіків, один з яких господар будинку, лежали в калюжі крові. У обох на обличчі є невеликі порізи.

Поліцейські вже встановили особи загиблих, одному 60 років, іншому 58.

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