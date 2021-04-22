В Одесі співробітники зоопарку самостійно вигодовують п'ятьох вовченят, від яких відмовилася мати
Драматичну історію розповіли в сюжеті ТСН (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Місяць тому в Одеському зоопарку відбулося поповнення - народилися 5 вовченят. Однак мама відмовилася від них.
Співробітники зоопарку кажуть, що вовчиця не є в зграї альфа-самкою, тому не зрозуміла своєї нової несподіваної ролі.
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Дитинчат, з яких два хлопчики і три дівчинки, забрали під свою опіку працівники звіринця.
Вовченят вигодовують спеціальними сумішами. Зараз вже почали давати потроху м'ясо. Надалі їх будуть приєднувати до зграї в зоопарку, але на волю їх не випустять.
Раніше ми повідомляли, в Чорноморську Одеської області від затяжної хвороби померла п'ятикласниця Катя Стасюк.
На сайті школи №2, в якій навчалася дівчинка, ще 14 квітня було оприлюднено повідомлення про те, що у 11-річної учениці та її матері виявлено коронавірус, і сім'я дуже потребує матеріальної допомоги. 19 квітня дівчинка померла, у неї відмовили внутрішні органи.
У прес-службі ОДА діагноз ковід заперечують.
Нагадаємо, що під Одесою пошуки жінки закінчилися трагедією
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