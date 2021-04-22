Два хлопчики і три дівчинки народилися місяць тому

В Одесі співробітники зоопарку самостійно вигодовують п'ятьох вовченят, від яких відмовилася мати

Драматичну історію розповіли в сюжеті ТСН (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Місяць тому в Одеському зоопарку відбулося поповнення - народилися 5 вовченят. Однак мама відмовилася від них.

Співробітники зоопарку кажуть, що вовчиця не є в зграї альфа-самкою, тому не зрозуміла своєї нової несподіваної ролі.

Дитинчат, з яких два хлопчики і три дівчинки, забрали під свою опіку працівники звіринця.

Вовченят вигодовують спеціальними сумішами. Зараз вже почали давати потроху м'ясо. Надалі їх будуть приєднувати до зграї в зоопарку, але на волю їх не випустять.

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У прес-службі ОДА діагноз ковід заперечують.

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