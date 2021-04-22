В Одессе сотрудники зоопарка самостоятельно выкармливают пятерых волчат, от которых отказалась мать
Драматичную историю рассказали в сюжете ТСН (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Месяц назад в Одесском зоопарке произошло пополнение - родились 5 волчат. Однако мама отказалась от них.
Сотрудники зоопарка говорят, что волчица не является в стае альфа-самкой, поэтому не поняла своей новой неожиданной роли.
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Детенышей, из которых два мальчика и три девочки, забрали под свою опеку работники зверинца.
Волчат выкармливают специальными смесями. Сейчас уже начали давать понемногу мясо. В дальнейшем их будут присоединять к стае в зоопарке, но на волю их не выпустят.
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На сайте школы №2, в которой училась девочка, еще 14 апреля было обнародовано сообщение о том, что у 11-летней ученицы и ее матери выявлен коронавирус, и семья очень нуждается в материальной помощи. 19 апреля девочка скончалась, у нее отказали внутренние органы.
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