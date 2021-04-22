У мережі показали, в якому стані знаходяться бомбосховища в Одесі

Після активних розмов про загострення військового конфлікту з Росією, в Одесі згадали про бомбосховища і вирішили подивитися, в якому стані вони знаходяться. Про це пише місцевий сайт УСІ (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як з'ясувалося, більшість бункерів виявилися просто напросто непридатними. У деяких ЖЕКи поселили двірників, які змушені жити під землею.

«У поганому стані бомбосховища. За ними ніхто не стежить. Тут зараз взагалі живуть люди, вони все захаращили. Це двірники, яких поселив ЖЕК. Вони входять сюди з іншого входу", - повідомив одесит і показав, як виглядає один з бункерів на Адміральському проспекті.

Усюди панує антисанітарія, гори сміття і речей, тут є і телевізор, і Дорожня валіза, плита, розкиданий одяг, стоїть брудний посуд і баклажки з сечею.

Проживають в цьому бункері чоловік і жінка - працівники ЖЕКу, які тут їжу готують і нужду справляють.

Ще одне бомбосховище по карті має бути біля 16-ї поліклініки на вулиці Івана та Юрія Лип. Але прямо біля входу розбив свою халабуду бездомний ігор. Крізь мотлох можна розгледіти характерні двері в бункер.

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