Його забрали до лікарні

У центрі Одеси відвалився карниз і впав на голову перехожому

Інцидент стався ввечері в четвер 29 квітня на розі вулиць Буніна і канатної.

Як пишуть місцеві ЗМІ , травмованого 32-річного пішохода забрали по швидкій до лікарні.

У нього виявився забій тазових кісток і попереку. Після обстеження чоловіка відправили на амбулаторне лікування.

У прес-службі мерії стверджують, що будинок, з якого впала частина карниза, знаходиться на балансі обслуговуючої компанії «Штрих-код». Всього 12 років тому його реставрувала компанія «Інкор-груп» Руслана Тарпана.

Відзначимо, що за оцінками "Інституту розвитку міст", в Одесі встигло впасти вже 8-10% карнизів. Як правило, це відбувається через відсутність або несправності водостічних труб. Заміна стоків на фасаді може коштувати до десяти тисяч гривень, а ось Реставрація самого фасаду, як правило, обходиться в сотні тисяч.

Не так давно ми повідомляли, 28 квітня близько 8 години ранку на вулиці Маршала Говорова в 10-поверховому будинку обірвався ліфт.

Рятувальники, які оперативно приїхали на виклик, виявили, що підйомник впав у шахту з першого поверху.

Співробітники ДСНС за допомогою спецінструменту відкрили двері ліфта і звільнили 8 осіб віком від 20 до 30 років.

Люди вийшли самостійно. На місце прибули карета швидкої допомоги та слідчо-оперативна група. Нагадаємо, що 2 травня в Одесі: у мерії попередили про незручності з транспортом

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