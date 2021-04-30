У центрі Одеси відвалився карниз і впав на голову перехожому
Інцидент стався ввечері в четвер 29 квітня на розі вулиць Буніна і канатної.
Як пишуть місцеві
У нього виявився забій тазових кісток і попереку. Після обстеження чоловіка відправили на амбулаторне лікування.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
Зірка "Євробачення" Кончіта Вурст в жіночому купальнику показала, в чому проведе літо: "Так гидко…"
Заревану Настю Каменських підняли на сміх за сцену прощання з Потапом: "Два брехла"
Мішина повернулася до Києва, "підтвердивши" найгірші побоювання про розставання з Еллертом: "З кумушками..."
Саніна з "The Hardkiss" розповіла, чи займе місце Кароль на шоу "Голос": "Мені приємно..."
У прес-службі мерії стверджують, що будинок, з якого впала частина карниза, знаходиться на балансі обслуговуючої компанії «Штрих-код». Всього 12 років тому його реставрувала компанія «Інкор-груп» Руслана Тарпана.
Відзначимо, що за оцінками "Інституту розвитку міст", в Одесі встигло впасти вже 8-10% карнизів. Як правило, це відбувається через відсутність або несправності водостічних труб. Заміна стоків на фасаді може коштувати до десяти тисяч гривень, а ось Реставрація самого фасаду, як правило, обходиться в сотні тисяч.
Не так давно ми повідомляли, 28 квітня близько 8 години ранку на вулиці Маршала Говорова в 10-поверховому будинку обірвався ліфт.
Рятувальники, які оперативно приїхали на виклик, виявили, що підйомник впав у шахту з першого поверху.
Співробітники ДСНС за допомогою спецінструменту відкрили двері ліфта і звільнили 8 осіб віком від 20 до 30 років.
Люди вийшли самостійно.
На місце прибули карета швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, що 2 травня в Одесі: у мерії попередили про незручності з транспортом
Також Politeka повідомляла, 5-річний одесит загубився на "Привозі", прийшов з бабусею за покупками на Великдень: деталі і фото