Синоптики повідомили, яких погодних сюрпризів чекати в травні

Так, за даними сайту gismeteo.ua, останній місяць весни обіцяє бути теплим і дощовим. Середня місячна температура повітря складе 16-19 градусів тепла, передає Politeka.net.

У прогнозі йдеться, що перший тиждень травня буде досить прохолодним. Вдень температура буде не вище +15 градусів вдень, а вночі опуститься + 8+10, проте згодом у місті суттєво потеплішає.

З 14 травня протягом усього місяця в Одесі будуть періодично йти дощі, проте опади будуть короткочасними.

А ось сонячних днів буде не дуже небагато. Стабільно ясна погода прогнозується лише 21 і 26 травня.

Раніше ми повідомляли, в Одесі відчайдушний чоловік гуляв пірсом під час шторму і його ледь не змило хвилею в морі.

Все могло закінчиться трагічно, якби вчасно не приспіли очевидці.

Інцидент трапився, в неділю, 2 травня, на пляжі біля 13-ї станції Великого Фонтану.

Відпочиваючі спочатку просто спостерігали за сміливим чоловіком, а потім вирішили втрутитися і повели його з небезпечної зони.

Пізніше він зізнався, що просто хотів подивитися на хвилі. На щастя, він не отримав жодних травм і всього лише промок.

Нагадаємо, що шторм і не тільки: якою буде погода в Одесі Цього тижня

Також Politeka повідомляла, натовп на натовп: 2 травня в центрі Одеси влаштували масову бійку, з'явилося відео