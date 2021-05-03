Синоптики повідомили, яких погодних сюрпризів чекати в травні
Так, за даними сайту gismeteo.ua, останній місяць весни обіцяє бути теплим і дощовим. Середня місячна температура повітря складе 16-19 градусів тепла, передає Politeka.net.
У прогнозі йдеться, що перший тиждень травня буде досить прохолодним. Вдень температура буде не вище +15 градусів вдень, а вночі опуститься + 8+10, проте згодом у місті суттєво потеплішає.
З 14 травня протягом усього місяця в Одесі будуть періодично йти дощі, проте опади будуть короткочасними.
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А ось сонячних днів буде не дуже небагато. Стабільно ясна погода прогнозується лише 21 і 26 травня.
Раніше ми повідомляли, в Одесі відчайдушний чоловік гуляв пірсом під час шторму і його ледь не змило хвилею в морі.
Все могло закінчиться трагічно, якби вчасно не приспіли очевидці.
Інцидент трапився, в неділю, 2 травня, на пляжі біля 13-ї станції Великого Фонтану.
Відпочиваючі спочатку просто спостерігали за сміливим чоловіком, а потім вирішили втрутитися і повели його з небезпечної зони.
Пізніше він зізнався, що просто хотів подивитися на хвилі. На щастя, він не отримав жодних травм і всього лише промок.
Нагадаємо, що шторм і не тільки: якою буде погода в Одесі Цього тижня
Також Politeka повідомляла, натовп на натовп: 2 травня в центрі Одеси влаштували масову бійку, з'явилося відео