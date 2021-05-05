В Одесі закликають допомогти з пошуками неповнолітнього Ігоря, який безслідно зник три дні тому

Інформація про зникнення з'явилася на сайті Нацполіції Одеської області, передає Politeka.net.

Так, 17-річний Ігор Олександрович Базан, який проживає на селищі Таїрова пішов з дому в неділю 2 травня і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури, волосся русяве. Був одягнений у синю куртку з червоними смужками, сині джинси і кросівки.

Всіх, хто щось знає про місцезнаходження Ігоря Базана, просять повідомити у відділення поліції №4 за телефоном (048) 779-42-55 або за спецлінією «102».

До цього ми повідомляли, що під Одесою волонтери ведуть пошуки літньої жінки, яка страждає втратою пам'яті.

84-річна Людмила Киянова покинула дачу "Джерело" в районі Сухого лиману, що поблизу Одеси і з тих пір про неї нічого не відомо.

Пенсіонерку бачив востаннє напередодні ввечері 1 травня її сусід, а вже вранці наступного дня інша сусідка принесла їй паску, але в будинку нікого не було.

Коли вона пропала, точно не відомо, проте повідомляється що літня жінка страждає хворобою Альцгеймера.

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