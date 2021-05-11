Одеситів налякали четвертою хвилею епідемії коронавірусу

Про нову загрозу заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передает Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Ми прогнозуємо, що у нас може бути і четверта хвиля коронавірус. Тому ми не можемо розслаблятися. Ми повинні все зробити, щоб цей удар не був таким жорстким", — повідомив він.

Високопоставлений чиновник прогнозує поширення індійського штаму COVID-19 в країні, який є більш небезпечним і агресивним, ніж Південноафриканський і британський штами.

"Він виражений надважкою клінічною картиною, ураженням не тільки органів дихання, але і шлунково-кишкового тракту і нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація організму. За повідомленнями індійських ЗМІ, фіксуються випадки сліпоти і мокромікозу — некортичних уражень слизових оболонок носа і горла. Я розповідаю про індійський штам, щоб люди були максимально обережні", - попередив Степанов.

Відзначимо, що індійський штам коронавірус вже зафіксували в Польщі, Румунії, інших країнах Європи.

Раніше ми писали, в Україні в черговий раз оновили кольорові зони і стало відомо, в якій опинилася Одеська область.

Відзначимо, що червоних і зелених регіонів на даний момент немає.

У помаранчеву зону входять Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська, Черкаська та Миколаївська області.

А ось Одеська та інші регіони залишаються в жовтій зоні на найближчі 7 днів, проте в будь-який момент в регіонах можуть переглянути показники захворюваності.

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