Агресія Росії проти України триває

Так, в районі Чорноморська Одеської області було виявлено російське ракетне судно. Про це повідомляє місцеве видання " Думська "12 травня з посиланням на дані берегового прикордонного поста.

За даними ЗМІ, корабель помітили за допомогою радіолокатора на посту прикордонників,

Військові зв'язалися з судном по радіоканалу і отримали відповідь, що це»Бугіль 363".

"Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 — ракетного корвета «Павло Державін», - йдеться в публікації.

За інформацією "Думської", після виявлення корвет почав рухатися в східному напрямку. Він міг супроводжувати американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753), який вчора покинув Одесу.

Зараз у складі Чорноморського флоту РФ три таких корвети, ще один готується до швартових випробувань, а два добудовуються, зауважило видання.

Раніше ми повідомляли, після того, як в порт Одеса зайшов корабель берегової охорони США Hamilton, військові взяли під посилену охорону один з причалів, де пришвартувалося судно - огородили підхід до корабля і виставили автоматників.

Це було зроблено, щоб уникнути провокацій.

Зазначимо, що протягом 2 днів Американський фрегат відпрацьовував навчання в морі спільно з флагманом Морської охорони «Григорій Куроп'ятников» і кораблем ВМС «Старобільськ».

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