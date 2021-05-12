Агресія Росії проти України триває
Так, в районі Чорноморська Одеської області було виявлено російське ракетне судно. Про це повідомляє місцеве видання "
За даними ЗМІ, корабель помітили за допомогою радіолокатора на посту прикордонників,
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Військові зв'язалися з судном по радіоканалу і отримали відповідь, що це»Бугіль 363".
"Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 — ракетного корвета «Павло Державін», - йдеться в публікації.
За інформацією "Думської", після виявлення корвет почав рухатися в східному напрямку. Він міг супроводжувати американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753), який вчора покинув Одесу.
Зараз у складі Чорноморського флоту РФ три таких корвети, ще один готується до швартових випробувань, а два добудовуються, зауважило видання.
Раніше ми повідомляли, після того, як в порт Одеса зайшов корабель берегової охорони США Hamilton, військові взяли під посилену охорону один з причалів, де пришвартувалося судно - огородили підхід до корабля і виставили автоматників.
Це було зроблено, щоб уникнути провокацій.
Зазначимо, що протягом 2 днів Американський фрегат відпрацьовував навчання в морі спільно з флагманом Морської охорони «Григорій Куроп'ятников» і кораблем ВМС «Старобільськ».
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